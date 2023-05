Rally & Co, buon risultato sulla pista di Cingoli per la coppia Lanfranchini-Panizza FOTO

Rally & Co, buon risultato sulla pista di Cingoli per la coppia Lanfranchini-Panizza

Buon risultato sulla pista di Cingoli in provincia di Macerata per i portacolori della Rally & Co Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza in gara nel secondo appuntamento di campionato italiano velocità fuoristrada.

A bordo della loro jeep proto hanno affrontato i 32 km cronometrati, suddivisi in 5 prove speciali, centrando la 2° posizione di classe B2, sesti nel gruppo B e 10° nella classifica assoluta.

"Una gara difficile - dice Lanfranchini - nella quale non abbiamo potuto spremere al 100% la nostra jeep... La conformazione della pista sollecita molto la meccanica quindi ho preferito ragionare in ottica campionato sacrificando un po la prestazione pura".

Prossima gara di campionato 3 e 4 giugno a Rubbiano di Solignano in provincia di Parma per il 4° memorial Massimiliano Oppici.