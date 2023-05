Pattinaggio: Marco Orosio e Alessia Ponchione dello Speed Biella oro ai campionati regionali pista sopraelevata

Sabato 6 Maggio si sono svolti i campionati regionali pista sopraelevata a Torino. Hanno gareggiato le categorie Ragazzi / Allievi e Master e lo Speed Biella si è portato a casa due medaglie d' oro nella categoria Master.

L'allenatore Marco Orosio già campione regionale su strada si aggiudica la medaglia d oro categoria master over 50 nella 5000 m e poi c è Alessia Ponchione, una mamma di un piccolo agonista cat giovanissimi, che da pochi mesi ha scoperto la passione per per il pattinaggio, che si è allenata tanto e ha deciso di mettersi in gioco e ha vinto … oro per lei nella categoria master over 40 5000 m.

Ottimi risultati per Matilde Zanchetta cat. Ragazze prima volta anche per lei in una gara su pista sopraelevata, che ha vinto la sua batteria nella crono contrapposta e si è aggiudicata il 7 posto in classifica generale.

Bravissime anche Nora Marinaro e Bratu Ana cat. Allieve. Nora si è aggiudicata il 5 posto nella crono contrapposta e Ana l'8 posto.

Lo Speed Biella chiude capitolo regionali pista e strada con 12 titoli regionali tra tutte le categorie.