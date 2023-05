La Marmora A.S.D., Pozzato Federico bronzo in serie A2

Federico Pozzato, il grande ginnasta della La Marmora in forza quest’anno alla Società lombarda Ares, ha ottenuto il terzo posto nella terza prova del Campionato di Serie A2 svoltasi ad Ancona sabato. Dal momento che le prime due Società classificate salgono direttamente in A1, la terza di cui fa parte Federico si giocherà il terzo ed unico posto per la promozione in A1 in una nuova gara di Play Off a Napoli, incontrando la quarta, la quinta e la sesta del Campionato.

Intanto a Novara le giovani Allieve di Artistica hanno disputato il Campionato Silver di squadra del livello LB3 ed Alessandra Anselmino Acotto, Nora Novelli, Lucia Pace, Sofia Riccio e Noemi Cerruti si sono classificate none. La tecnica Aurora Sellone che le ha seguite in gara si è dichiarata abbastanza soddisfatta del risultato anche perché alcune ginnaste sono alle loro prime esperienze e debbono ancora imparare a gestire l’emozione di fronte alla giuria ed al pubblico.

Anche la Ritmica è scesa in campo questa volta con una sola ginnasta Junior nel Campionato individuale del livello D. Beatrice Frassà che la scorsa settimana aveva gareggiato ottenendo un ottimo risultato al nastro che è uno degli attrezzi più spettacolari ma più insidioso di tutti, domenica ha condotto una buona gara con il cerchio ma al nastro ha inanellato molti errori che l’hanno portata a classificarsi al ventunesimo posto. Silvia Bozzonetti che l’ha accompagnata in gara e Gianna Cagliano ritengono che farà sicuramente meglio nella prossima gara che disputerà il 20 maggio.