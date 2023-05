Buone prove per i biellesi al World Championschip

Domenica scorsa a Cornaredo nel Milanese è andata di scena, “World Championschip” competizione sportiva di sport da combattimento di ( Kick Boxing, K1, Muay Thai, pugilato, Grappling MMA), organizzata dalla Federazione WFC –WBFC del Presidente Franco Scorrano. Giornata molto impegnativa, con più di 500 match disputati in ben 9 aree di gara, magistralmente organizzata.

Sono approdati in finale per il titolo mondiale light Vincent Calarlo e Francesca Coppola, della Palestra “Fitness for life” entrambi diciasettenni, ottima la prova dell'atleta biellese, conquista il centro del ring e risponde colpo su colpo al suo avversario francese, un solo errore che gli costa un punto di penalizzazione e determinante per la sconfitta ai punti.

Francesca affronta il suo match con troppo tensione e non riesce ad esprimere al meglio tutte le sue potenzialità, anche per lei una un medaglia d’argento che non la soddisfa ma che servirà per fare esperienza in vista dei prossimi impegni agonistici. Un buon quarto posto per Nadir Siaghi, in una categoria molto folta, non riesce a superare gli ottavi di finale, da considerare che era la sua prima esperienza internazionale di queste competizioni questo il commento del coach Andrea Bagatin.