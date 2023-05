Bragante d’oro, Pavanetto ed Antorra d’argento, Bravaccino di bronzo: Rhythmic School sempre più in alto FOTO

Il fine settimana ha visto la Rhythmic School nuovamente impegnata sui fronti organizzativi ed agonistici. Riscontri molto positivi di partecipazione e di pubblico ha avuto l’organizzazione della seconda prova del campionato regionale di ginnastica Ritmica FGI Silver dei livelli D ed E (eccellenza), allestita presso il palazzetto dello sport di Candelo dallo staff operativo della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya.

Così come non sono mancati risultati di pregio ottenuti dalle RSgirls impegnate in gara. Fra le allieve, nella categoria A4 (anno 2011), le atlete care al Presidente Carlo Vineis hanno monopolizzato il podio. Emma Bragante gareggiando a cerchio (13,175), palla (14,100) e clavette (12,250) si è classificata al primo posto; Elena Pavanetto impegnata a palla (13,325) e nastro (13,675) ha ottenuto la medaglia d’argento e Ginevra Bravaccino che si è esibita a fune (13,125), clavette (12,625) e nastro (13,275) quella di Bronzo. Ha gareggiato nella categoria Junior 3 (anno 2008) Beatrice Antorra che con due ottime esibizioni a cerchio (14,700) e clavette (14,400) conquistava anch’essa un prestigioso secondo posto. Impegnata in gara, nelle senior 1 (anno 2007), Camilla Lozito si esibiva a cerchio (14,625), palla (14,450) e nastro (12,800) ottenendo il quinto posto.

Hanno accompagnato le atlete in gara Tatiana Shpilevaya, Arianna Prete e Mariia Nitikchuk che commentano le prove delle loro atlete: “ il livello LE prevede che le ginnaste possano effettuare fino a tre esercizi a testa, la classifica però viene effettuata sommando i migliori due punteggi. Nel regionale non ci sono premiazioni di specialità. Le nostre atlete si sono distinte per capacità tecnica e precisione nelle esecuzioni (in modo particolare le ginnaste che hanno effettuato soltanto due attrezzi) e la giuria le ha meritatamente collocate ai vertici delle classifiche. Siamo soddisfatte dei risultati ottenuti e del livello di preparazione che le nostre atlete hanno dimostrato di avere; proseguiremo pertanto nella preparazione, certi di essere sulla strada giusta, per cercare di raggiungere la forma migliore in previsione delle finali nazionali che si terranno a fine giugno in quel di Rimini – concludono le tecniche - aggiungendo che, nel periodo estivo, sarà organizzato presso il palazzetto dello sport di Candelo un camp estivo dedicato alla Ritmica ed aperto a tutte le praticanti di questa meravigliosa disciplina”.