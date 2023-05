Cameretta dei bambini: trucchi furbi per arredarla al meglio anche se è piccola

Al giorno d’oggi, capita spesso di trovarsi ad avere a che fare con l’ostacolo pratico della cameretta dei bambini non grande. Non bisogna disperare, in quanto esistono diversi consigli che permettono di gestire il tutto al meglio. Scopriamone alcuni nelle prossime righe (spoiler: sono più semplici di quanto tu possa immaginare).

Camerette a ponte

Negli ultimi anni, vanno di moda le camerette a ponte. Il loro principale vantaggio riguarda il fatto di essere posizionabili su un’unica parete. Comprendono tutto, dagli armadi, che si trovano sopra al letto, fino a quest’ultimo.

Alcune composizioni sono altresì caratterizzate dalla presenza di cassetti dove è possibile riporre cancelleria e biancheria.

Con poche centinaia di euro, è possibile portarsi a casa una cameretta completa. Un ulteriore aspetto positivo degno di nota riguarda la possibilità di trovare in commercio camerette a ponte di colori meravigliosi, in modo da non trascurare quella vivacità che ha sempre il suo perché quando si parla del luogo dove i bimbi crescono e vivono le loro prime esperienze autonome.

Il potere della luce naturale

Un consiglio per massimizzare la percezione spaziale che vale in tutti i casi, compreso quello della cameretta dei più piccoli, prevede il fatto di valorizzare al massimo la luce naturale. Finestre grandi e tende leggere e realizzate con materiali naturali - aspetto nodale anche per migliorare la salubrità dell’ambiente - sono nodali per fare in modo che una cameretta non grandissima appaia più estesa di quanto in realtà non sia.

Letto con contenitore

Se il bambino è già grandicello, arredare la cameretta piccola vuol dire, per forza di cose, optare per il letto con contenitore. Si tratta, non a caso, di un elemento d’arredo che, negli ultimi anni, ha acquisito una grandissima popolarità.

Lo spazio che si trova al di sotto del materasso, infatti, può rivelarsi una soluzione in grado di “salvare la vita” in molti frangenti, dal cambio di stagione fino al momento in cui gli accessori per la scuola cominciano a diventare tanti.

Accessori multifunzione

Gli accessori multifunzione rappresentano un altro must have nel momento in cui si ha la necessità di arredare la cameretta dei bimbi conciliando ottimizzazione dello spazio, comodità ed estetica. Esistono, per esempio, dei meravigliosi pouf che fungono anche da contenitori per oggetti di vario tipo, dai giochi fino alla cancelleria.

Scrivania a scomparsa? Sì, grazie!

Soprattutto quando il bimbo ha iniziato la scuola ma lo studio rappresenta solo una piccola parte della sua quotidianità - questo è il caso, per esempio, dei primi anni di scolarizzazione - non è necessario comprare una scrivania grande. Se la cameretta è piccola, può tornare utile una soluzione a scomparsa. Ce ne sono di bellissime in commercio!

Sfruttare tutti gli spazi della casa (anche il corridoio)

Un trucco furbo - in questo caso lo associamo alla cameretta dei bambini, ma può essere messo in atto anche con gli altri ambienti domestici - nei casi in cui si deve arredare una stanza piccola prevede il fatto di sfruttare tutti gli spazi della casa.

Non si ha modo di posizionare un armadio nella cameretta dei più piccoli? No problem! Studiando con attenzione l’estetica delle ante - se possibile, è il caso di mascherarle - si può installare un armadio in corridoio.

Mensole, mensole, mensole

Arredare la cameretta dei bambini al meglio quando è piccola prevede il fatto di focalizzarsi sulle mensole. Questi accessori, disponibili in commercio anche in fogge divertenti e adatte ai più piccoli, permettono di risparmiare tanto spazio sia nell’armadio, sia nella cassettiera.

Viva il tappeto!

Ultimo consiglio furbo per arredare la cameretta piccola dei bimbi: includere un tappeto di una palette cromatica affine a quella delle pareti, creando così l’effetto stanza nella stanza.