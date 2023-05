Allestimento matrimonio: ecco dei consigli pratici

Il matrimonio è la celebrazione dell'amore, e le coppie considerate ormai affittate, nonché anime gemelle, decidono di unirsi in un ulteriore entusiasmante nonché sacro vincolo. Tuttavia, gli organizzativi per un tale evento possono risultare estenuanti da gestire, e non mancano di presentarsi alcune problematiche da dover poi risolvere al più presto e nei migliori dei modi.

Dato che la cerimonia è allestita in base alle esigenze degli individui che formano la coppia di sposi, i passaggi solitamente standard possono subire eventuali modifiche seguendo dei desideri ben specifici. Il matrimonio è un qualcosa di unico, e dunque, lo si vuole vivere al meglio. Per evitare di arrivare impreparati al momento dell'allestimento, ecco dei consigli pratici su come fare per allestire un matrimonio al meglio.

Selezionare uno stile

Lo stile da selezionare può essere basato su molteplici fattori: in primis, la stagione nella quale andrà a svolgersi il matrimonio. Ad esempio, se ci si sposta in estate, bisogna tenerne conto per la scelta dei fiori e del dresscode, nonché dell’abbigliamento della coppia. I colori e le decorazioni devono essere in linea non solo con la stagione, ma anche con la location scelta per la cerimonia e quella per il ricevimento; quindi si tratta di una prima selezione davvero delicata poiché influenzerà anche le decisioni future. La coerenza cromatica è il primo passo per allestire un matrimonio sereno.

Decidere le decorazioni per la chiesa

La chiesa è il luogo nel quale presumibilmente verrà celebrata l’unione dei due sposi, o in alternativa in comune. In entrambi i luoghi, ci sono comunque dei punti addobbati per volontà delle istituzioni, in maniera obbligatoria o sotto forma di richiesta. Ad esempio, in chiesa per desiderio del sacerdote celebrante o per una questione meramente tradizionale, vengono predisposti il crocifisso, gli altari e l’inginocchiatoio. Al contrario, allestire la sala matrimoniale prevede una più ampia libertà di manovra in tal senso: non mancheranno, sempre per tradizione, le sedie degli sposi ed il relativo tavolo cerimoniale dal quale il prete celebrerà il matrimonio, ma gli addobbi floreali possono essere disposti come meglio si crede.

Tuttavia l’allestimento dei fiori non va confuso tra quello effettuato propriamente per la sposa e per le damigelle, poiché bisogna distinguere bene i due fattori. Infatti, un conto è l’allestimento floreale appena citato, un conto è l’altro che ha lo scopo di impreziosire l’ambiente, dove tra l’altro è presente anche un elemento imprescindibile come la passatoia centrale su cui arrivano gli sposi accompagnati dai genitori. Ma la stessa passatoia vedrà nuovamente protagonisti gli sposi una volta ufficializzata l’unione e terminata la cerimonia. Ultimo fattore riguardante gli addobbi sono le luci, che in chiesa assumono un duplice significato veicolato dalle numerose candele: queste ultime compongo sì la scenografia, ma rappresentano anche la neo famiglia in formazione.

Decidere gli addobbi per la location

Per la location, l’organizzazione e la predisposizione degli addobbi diventa molto più semplice una volta che se n’è decisa la tipologia e la stagione nella quale si celebra il matrimonio. Tra i vari oggetti, nucleo del matrimonio, non può mancare il centrotavola, inserito sui vari tavoli e composti da fiori, candele ed altri elementi caratterizzanti. Ma anche la mappa dei tavoli dove sono indicati i nomi degli ospiti è essenziale, e una volta personalizzata a dovere, va piazzata all’ingresso della sala in cui viene effettuato il ricevimento. La confettata è altrettanto importante, ed è da collocare all’uscita della sala.

Fare richiesta per una consulenza

Siccome l’organizzazione di un evento così grande e importante è un processo tutt’altro che semplice, affidarsi a Emergenzesonore.com per l'allestimento matrimonio può facilitare il tutto. Infatti, attraverso una così dettagliata guida online, risulterà più semplice sapere quali decisioni prendere e come. In alternativa, a costi decisamente più elevati, si può decidere di farsi seguire step by step da una persona fisica specializzata.