Play the Games 2023: mercoledì la torcia fa tappa Biella in direzione Sordevolo

Il conto alla rovescia è iniziato: questa settimana, nella giornata di venerdì, inizieranno i Play the Games 2023 a Biella, questa manifestazione giunta alla V edizione rappresenta un unico grande appuntamento, distribuito sul territorio italiano, con lo sport multidisciplinare e inclusivo.

Biella sarà una fra le maggiori protagoniste e nelle giornate 12,13 e 14 Maggio 2023 sul territorio si disputeranno diverse discipline: Golf, Nuoto, Calcio, Bocce, Tennis, Judo, Karate, Triathlon, le finali del torneo di Special Football e Flag Rugby (gare previste il 3 giugno).

Prima della cerimonia di apertura, questa settimana ci sarà ancora una significativa tappa del passaggio sul territorio della torcia olimpica, mercoledì 10 Maggio, alle ore 16, la torcia si fermerà presso la Sede Centrale del Gruppo Sella (Piazza Gaudenzio Sella) per poi proseguire verso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo dove durante la serata del 12 maggio verrà ufficialmente acceso il tripode.

Il Torch Run è stato realizzato attraverso il supporto esclusivo di Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & c.

Venerdì alla Cerimonia d’apertura sarà l’occasione per una grande festa che inizierà alle ore 21 presso l’Anfiteatro di Sordevolo. Si partirà con la sfilata delle delegazioni Special Olympics a cui seguirà l’ingresso della fiaccola accompagnata da ‘Gli angeli in moto’, poi ci sarà la cerimonia ufficiale dell’accensione del tripode e il giuramento dell’atleta ed infine verrà annunciata ufficialmente l’apertura dei Play the Games 2023. Lo spettacolo sarà curato delle compagnie i Blue-X e i Sonics che si esibiranno in una performance acrobatica, ci sarà una band popup con Riccardo Ruggeri, Martino Pini, Alessio Fiorese e Maurizio Dellacqua. Seguirà direttamente dal palco di The voice un’esibizione di Silvia De Santis. La direzione artistica e la regia dello spettacolo è di Alessandro Pietrolini mentre la madrina dell’evento sarà Lucia Gravante (sorvegliante de Il Collegio). Una serata di grande spettacolo e impatto per accompagnare i nostri atleti verso le gare che si disputeranno nel weekend.

Qui di seguito la locandina con programma della serata e il programma gare, clicca qui