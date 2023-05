“Dieci anni di viaggi e fotografia”, la presentazione a Palazzo Ferrero

Giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21,00 a Palazzo Ferrero a Biella, all’interno del Festival Viaggio, Fabrizio Lava presenterà in un incontro che prevederà anche una multivisione, il libro di Luca Guzzo “Dieci anni di viaggi e fotografia”, e a seguire la presidente di Agenda Digitale Biella Fulvia Zago, presenterà il Data Base Multimediale Infinito DMI.

In questo libro l’autore ha selezionato alcune immagini dei luoghi che ha visitato dal mese di marzo 2013 al mese di ottobre 2022. Anni in cui ha avuto la fortuna di progettare e poi vivere esperienze di viaggio particolari, visitando luoghi diversi tra di loro, in diversi periodi dell’anno, usando tutti i mezzi di spostamento possibili e immaginari: aerei di ogni tipo, imbarcazioni che vanno dalla Piroga alla nave da crociera, dal Tuc Tuc allo Shinkansen, dal Taxi al Bus. E tanti, ma tanti chilometri a piedi.

L’ingresso è libero.