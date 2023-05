Prima di parlare di come fare per ottenere un prestito personale 20000 è bene fare una distinzione con la cessione del quinto perché ancora purtroppo ci sono molte persone che fanno confusione, ma è comprensibile, perché chi non ha mai chiesto un prestito e ha avuto questa fortuna può non sapere determinate differenze perchè magari non ha saputo decriptare bene le informazioni che ha letto su Internet o sui giornali.

Per quanto riguarda la cessione del quinto diciamo che rispetto a un prestito classico parliamo di un tipo di finanziamento particolare che viene riservato a quei lavoratori che sono dipendenti con contratti a tempo determinato o che sono titolari di pensione inpdap o INPS.

La cessione del quinto consentirà di estinguere il debito semplicemente attraverso il fatto che verranno trattenute le rate direttamente dallo stipendio della pensione con una quota pari a un quinto di essi

Questa è una cosa molto importante da ricordare. Per avere questo tipo di prestito serviranno i vari documenti dal punto di vista del reddito e fiscale così come un prestito ma anche la dichiarazione della quota eccedibile che va richiesta all'istituto di previdenza competente in merito nonché certificato di stipendio che viene rilasciato dal datore di lavoro che contiene tutte le informazioni che sono relative a quella assunzione.

Invece se parliamo di un prestito personale ci stiamo riferendo a qualcosa di diverso che è bene chiarire perché è una cosa che può servire tutti nel momento in cui ci troviamo in difficoltà in quel periodo dal punto di vista economico perché vogliamo comprare qualcosa, ma non abbiamo dei soldi da parte per poterlo fare.

Cosa bisogna fare in questi casi

Però visto che per fare alcune spese per la famiglia o per se stessi c'è bisogno magari di disponibilità immediata o non si hanno risparmi, ci sono i prestiti personali

Quindi parliamo di quella forma di credito per i consumatori con alcune società finanziarie che una banca verserà in un'unica soluzione quella cifra, che poi bisognerà restituire a rate.

Ricordiamo che un prestito personale viene definito come non finalizzato nel senso che non per forza deve essere legato al fatto di acquistare qualcosa di specifico, mentre quello finalizzato serve proprio per ottenere dall'istituto di quel bene o di quel servizio che andiamo a comprare per risolvere che ci servono come quando andiamo in concessionaria per acquistare l'auto.

Un prestito personale può essere richiesto per problemi di casa o di famiglia ma non per quel che riguarda gli aspetti professionali nel senso che per esempio non possiamo comprare cose per l'ufficio o per un nostro eventuale negozio.

Per ottenerlo dobbiamo dimostrare di avere certe requisiti partendo dall'età che non può superare i 70 di Massimo ai 18 di minimo ma soprattutto abbiamo dimostrato di avere un reddito certo che può coprire le date mensili per rimborsare il prestito nel senso che la proporzione tra la rata e il reddito non dovrà essere superiore a un terzo.

Per dimostrare questo dobbiamo consegnare dei documenti che ci verranno richiesti dalla banca che dipenderanno dalla nostra situazione lavorativa