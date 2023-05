Parlare di consolidamento dei debiti come facciamo noi in questo articolo significa parlare di un argomento che riguarda molte persone che ogni giorno si informano rispetto a questa possibilità e sono persone che magari gli viene suggerito da loro consulente finanziario di fiducia che lei conosce da molti anni appunto di ridurre il peso del prestito e quindi magari avere anche una liquidità aggiuntiva per un bisogno di altri prestiti e alla fine arrivare a quello che si chiama prestito di consolidamento debito che permette di estinguere tutti i vari finanziamenti che abbiamo aperti con un'unica rata e quindi con un unico interesse che dovrebbe essere più basso e naturalmente più gestibile

Quando si parla di debiti e quando si parla di prestiti e di finanziamenti in generale bisogna sempre sapere che ogni caso è a sé e va analizzato con persone che tecnicamente ne sanno molto più di noi e che cercano di aiutarci per capire qual è la nostra situazione a livello finanziario ed economico per capire quale può essere una soluzione per avere più soldi come dicevamo prima e per non confondersi con tante rate di vari prestiti

Così come un'altra cosa che sicuramente ci specificheranno sarà quella che non dobbiamo confondere questa possibilità che comunque va valutata come vedremo meglio avanti con il rifinanziamento del debito che invece è altra cosa,mentre qui si tratta di un consolidamento dove vengono chiusi e più prestiti e anche mutui e carte di credito dipendendo dall'entità del debito e dipendendo dalla situazione anche economica della persona, e quindi che rata si può permettere di pagare

Un'altra cosa che sicuramente ci diranno e sulla quale voi vorranno essere sincere e che comunque per ottenere questo tipo di consolidamento dei debiti ci può essere un procedimento burocratico più lungo di un prestito,perché l'istituto dovrà anche verificare la nostra situazione del passato e il nostro cosiddetto credit scoring, e cioè capire se in passato abbiamo avuto problemi con pagare delle rate di un prestito, perché è chiaro che in quest'ultimo caso ci vorranno altre garanzie altrimenti non ci concederanno questa possibilità

Quando ci informiamo sulla possibilità di un consolidamento dei debiti dobbiamo andare in profondità nei dettagli

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte è molto importante quando andiamo a informarci rispetto a questa possibilità del consolidamento dei debiti di andare in profondità per quanto riguarda i vari dettagli e non essere superficiale e men che mai farci prendere dalla fretta perché non ha senso

Anche perché non è detto che ci concedano questa possibilità ed è per questo che non dobbiamo farci delle illusioni e dobbiamo capire tutte le clausole del contratto per esempio per sapere se ci sono delle spese di gestione rispetto a questo consolidamento di cui noi non avevamo consapevolezza perché rischiamo poi di avere delle sorprese e non delle belle sorprese

Questo vale soprattutto per le persone che non hanno un professionista di fiducia che le orienta e questo li potrebbe far prendere delle decisioni errate