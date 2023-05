Il Teatro Educativo in scena a Cossato, protagonista il rispetto

Il 12 maggio presso il Teatro Comunale di Cossato alle 20:30 andrà in scena la conclusione del percorso di Teatro Educativo sul tema del Rispetto, gestito dall’Associazione Arcipelago Patatrac e da Video AstolfoSullaLuna, a cui hanno partecipato alcune classi III° IV° e V° della scuola primaria degli Istituti Comprensivi di Cossato e San Francesco di Biella.

Sul palco si alterneranno Massimo Ozino e Franca Bonato di Arcipelago Patatrac, Sandro Natalini autore e illustratore di libri e, soprattutto, sarà proiettato il video realizzato dai ragazzi sul significato della parola “rispetto”. Durante la serata verranno donati dei libri sul tema della parità di genere.

Il progetto è stato promosso, grazie a un finanziamento della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte, dal Centro Antiviolenza di Biella, in una partnership formata dal CISSABO, come ente capofila, Consorzio IRIS Biella, Anteo Impresa Cooperativa Sociale, Associazione Underground OdV, Istituto Comprensivo di Cossato, Istituto Comprensivo San Francesco di Biella, enti partner e con la collaborazione dell’Opificio DellArte di Biella e di Video AstolfoSullaLuna.

Hanno aderito all’iniziativa l’Associazione Non Sei Sola OdV, PaViol Percorsi AntiViolenza APS e l’Associazione VocidiDonne OdV. L’evento si inserisce in una serie di attività nell’ambito del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne - Azione 3 Progetti di sensibilizzazione, formazione e informazione. Il progetto complessivo, oltre all’evento del 12 maggio, si compone di altre azioni, alcune già realizzate, altre in fase di organizzazione: incontri formativi sul tema della violenza contro le donne e sulla violenza assistita, rivolti alle/agli insegnanti delle scuole primarie; produzione di uno strumento audiovisivo per sensibilizzare i giovani contro la violenza maschile sulle donne; uno spettacolo teatrale rivolto agli/alle studenti/studentesse della scuola di primo e secondo grado.