Ha una pentola sul fuoco ma non riesce a entrare in casa, Vigili del Fuoco a Chiavazza, foto Mattia Baù

Vigili del Fuoco nella mattina di oggi martedì 9 maggio a Chiavazza intorno alle 10,30.

Le squadre del Comando di via Santa Barbara sarebbero arrivate in seguito alla segnalazione di un residente al 112 che avrebbe chiesto il loro aiuto in quando avrebbe lasciato la pentola sul fuoco ma era impossibilitato a entrare in casa.

Fortunatamente il tutto si è risolto con apprensione ma senza danni a persone o cose.