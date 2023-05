Calcio biellese in lutto per la morte di Giuseppe Crivelli, molto conosciuto in città per la sua passione per lo sport. È stato giocatore di diverse squadre come Pro Vercelli, Verbania, Novara (quando militava in Serie A) e Biellese, di cui è stato anche allenatore. Per anni è stato anche osservatore della Juventus. Inoltre, ha diretto l'agenzia di via Torino della Biverbanca.