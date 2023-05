Incidente stradale con feriti alla rotonda tra via Cernaia e via Serralunga. Il fatto è successo poco meno di un'ora fa, a Biella: a rimanere coinvolte nel tamponamento due auto condotte da un uomo di 81 anni e una donna del 1976. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito, anche i sanitari del 118 per l'assistenza alle persone presenti a bordo.