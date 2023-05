Riccardo Leonesi eletto presidente nazionale dei leo italiani

Sabato 6 maggio, in occasione della XVII Conferenza nazionale dei Leo italiani, il biellese Riccardo Leonesi, è stato eletto Presidente del Multidistretto Leo 108 Italy (Leo Club Italia) per l’anno sociale 2023-24. Si tratta del secondo biellese, dopo oltre trent’anni, a ricoprire quest’importante carica nazionale.

Già Presidente del Leo Club Biella per l’anno sociale 2016-17 e successivamente del Distretto dei Leo Club piemontesi, Leonesi è uno dei soci più attivi dell’associazione biellese dei giovani Lions e ha raggiunto ora quest’importante obiettivo per la vita associazionistica del mondo leoistico. Entrerà in carica il prossimo 1° luglio e da allora sarà alla guida del Multidistretto Leo italiano, che conta 290 club per un totale di circa 3.200 soci sparsi in tutta la penisola.