Lions Club Biella Valli Biellesi, il Premio Imago al critico cinematografico Alberto Barbera

Il Lions Club Biella Valli Biellesi mercoledì 10 maggio alle ore 19:00 consegnerà il Premio Imago al Dott. Alberto Barbera, critico cinematografico.

A designare come vincitore Barbera è stata una giuria composta dal Presidente del Lions Club Biella Valli Biellesi Anna Porta, il Sindaco di Biella Claudio Corradino, il Presidente dell’Unione Industriale Biellese Giovanni Vietti, la past-presidente del Lions Club Biella Valli Biellesi Valeria Varnero e il socio delegato Simone Mainardi.

Biellese di nascita Barbera ha rappresentato in maniera encomiabile il nome di Biella in Italia e nel mondo. Ha ricoperto molteplici incarichi di rilievo nella sua carriera. Attualmente è direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è membro dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences di Hollywood e partecipa alle votazioni per l’assegnazione degli Oscar.

Il premio verrà consegnato al Dott. Barbera nella serata di mercoledì 10 maggio.