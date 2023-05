Acquisto di un'auto usata: la lista di controllo definitiva

Capita nella vita che si voglia realizzare un acquisto importante per la propria vita quotidiana, come ad esempio un'auto usata.

Capita nella vita che si voglia realizzare un acquisto importante per la propria vita quotidiana, come ad esempio un'auto usata. In questa sezione andremo però ad analizzare nello specifico cosa può comportate l'acquisto di un'auto usata con tutto lo storico del veicolo e la conseguente lista che serve per non cadere in disagi poco dopo averla comprata.

Acquisto auto usata: consigli

Non bisogna mai fidarsi completamente quando si acquista un'auto usata, ed è sempre necessario effettuare una verifica accurata della vettura, poiché spesso la prima impressione può essere ingannevole. Non basarti solo sull'aspetto esteriore di una macchina, ma valuta attentamente le sue caratteristiche tecniche. Non aver fretta nel prendere la tua decisione e controlla ogni elemento della nostra lista di controllo per assicurarti di fare la scelta giusta. Chiedi sempre spiegazioni se qualcosa risulta poco chiaro o anomalo.

Controllo chilometraggio

Quando compri un'auto usata non ti fidare del chilometraggio indicato nel contachilometri, poiché è facile da manipolare. Per verificare l'attendibilità dei dati, controlla le ricevute degli interventi di riparazione e delle revisioni, nonché l'usura dei componenti dell'auto come la leva del cambio, i pedali e il sedile del conducente. Se il conducente ti dice che la vettura è stata guidata regolarmente, ma hai dei dubbi sui suoi ultimi 2-3 anni di utilizzo, chiedi spiegazioni e valuta attentamente le sue risposte per capire se sono veritiere.

La verniciatura dell'auto

Prima di comprare un'auto usata, fai una verifica in piena luce del sole su una giornata senza pioggia. Se noti variazioni nel colore o tracce di vernice sulle guarnizioni o sui vetri, potrebbe essere stato effettuato un lavoro di riverniciatura.

Controllo ruote, pneumatici, cerchioni, cristalli e freni

Per garantire la sicurezza del veicolo, è essenziale controllare che cerchioni e pneumatici siano approvati per il tipo di veicolo. Inoltre, si consiglia l'utilizzo di pneumatici invernali ed estivi con uno spessore minimo di 4 millimetri per una maggiore sicurezza sulla strada, anche se il valore minimo obbligatorio imposto dalla legge è 1,6 mm.

Per proteggere i cerchioni in metallo leggero, è necessario utilizzare una serratura o una copertura per evitare il furto. Assicurati di avere le chiavi del proprietario o preparati a dover sostituire questi componenti costosi a tue spese.

Assicurati di controllare attentamente tutti i cristalli dell'auto, in particolare quello anteriore, per verificare che non presentino graffi. Anche un solo graffio laterale potrebbe compromettere il superamento della revisione. Inoltre, è importante tenere a mente che le imperfezioni del vetro possono peggiorare nel tempo.

Ricorda di fare una verifica sull'impianto frenante: controlla che i dischi dei freni non presentino graffi o ruggine, assicurati che le tubazioni del freno siano prive di ruggine e verificane il livello del liquido dei freni.

Conclusione

In conclusione, dopo aver visto l'elenco che serve per acquistare l'auto usata perfetta, possiamo sottolineare come bisogna curare ogni minimo particolare per concedersi un investimento importante per il futuro: basterà un click per avere tutte le giuste soluzioni.