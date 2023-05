“Distretto Urbano del Commercio”: al via la prima iniziativa

Nei mesi scorsi il Comune di Biella aveva ricevuto dalla Regione Piemonte un primo tangibile segnale sulla bontà del lavoro effettuato nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio. “Infatti, per la progettualità presentata per il nostro D.U.C. è arrivato un contributo, a fondo perduto, della somma di Euro 50.596,00 euro – spiega l’assessore al Commercio e sviluppo economico Barbara Greggio -. Le attività che i commercianti ci hanno richiesto, compatibili con le linee guida regionali, erano: l’impianto di filodiffusione in via Italia, l’aggiornamento data-base attività commerciali, la ricerca di strumenti digitali in grado di facilitare la vendita e la presenza di una scritta tridimensionale da posizionare alla stazione San Paolo o in un altro luogo condiviso insieme alle associazioni di categoria”.

Proprio in questi giorni è iniziata in via Italia la posa delle casse per l’impianto di filodiffusione. “In totale verranno piazzate lungo via Italia diciotto nuove postazioni – conclude l’assessore Greggio -. Nelle prossime settimane verrà redatto un apposito regolamento condiviso con le associazioni di categoria, mirato a rendere allettante e piacevole la passeggiata lungo la via, senza al contempo arrecare fastidio ai residenti. Siamo partiti dalla filodiffusione, che rappresenta solo la prima iniziativa volta a supportare le attività commerciali: proseguiremo anche nei prossimi mesi con l’obiettivo di rilanciare il Distretto Commerciale in città”.