Cultura della Legalità Il Comandante della Compagnia CC di Biella presso ITIS Quintino Sella

Tenuto conto dell’ampio consenso suscitato dall’iniziativa dei contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della “Cultura della Legalità”, proseguono gli incontri didattici presso le scuole di questa provincia.

In tale contesto il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cossato, Tenente Colonnello Davide LAZZARO, giovedì 4 maggio u.s. ha incontrato circa 140 alunni (in due turni) delle classi 4^ e 5^ della scuola ITIS “Quintino Sella” di Biella. L’incontro, tenutosi nella mattinata, ha trattato la tematica della legalità, con particolare riferimento alle norme di civile convivenza ed al rispetto del prossimo e delle diversità; si è quindi dedicato uno spazio alle domande proposte dai ragazzi, i quali hanno espresso le proprie opinioni ed i propri dubbi in merito alle tematiche proposte.