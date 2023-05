“BiArchive: the past for the future”, si chiude la fase operativa - Foto Comune di Biella

Giovedì 11 maggio alle ore 18.30 presso la Sala Convegni del Museo del Territorio di Biella, l’Assessore alla Cultura e all’Innovazione tecnologica della Città di Biella, Massimiliano Gaggino, chiuderà la fase operativa del progetto “BiArchive: the past for the future”.

Il progetto aveva ottenuto il pieno appoggio nel 2021 dalla Fondazione Compagnia di San Paolo che lo aveva finanziato grazie al bando “Next Generation We - Competenze, strategie, sviluppo delle pubbliche amministrazioni” per un importo di 80mila euro. Presentata dalla Biblioteca Civica con l’appoggio di svariate realtà, prima fra tutte le Rete Archivi Biellesi, l’ipotesi progettuale aveva ottenuto il 100% del contributo, unica realtà del territorio a beneficiarne e una tra le poche piemontesi, liguri e valdostane ad averlo ottenuto nella somma massima prevista dal bando.

Il gruppo di progetto e di lavoro, composto dalla responsabile della Biblioteca Civica di Biella, Anna Bosazza, e dagli esperti della ditta Promemoria di Torino, l’archivista Danilo Craveia, la project manager Eleonora Celano, Giulia Magliola specializzata in digital humanities, e coadiuvato da Barbara Caneparo di Naturarte s.r.l., illustrerà il lavoro svolto in questi mesi e le potenzialità per il futuro.