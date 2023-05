AAA. Società in Biella ricerca Laureato/a o diplomato/a in discipline economiche

Laureato/a o diplomato discipline economiche per tenuta per un pacchetto clienti (in maggioranza società di capitali) della



Contabilità ordinaria, semplificata e professionisti; liquidazioni IVA; redazione delle scritture di integrazione rettifica e chiusura



Ai fini dell’elaborazione del bilancio di esercizio anche in formato IV Direttiva UE; elaborazione dichiarazioni fiscali.



R.A.L. commisurata alla effettiva esperienza dimostrabile.



Orario di lavoro: FULL TIME



Per candidarsi a colloquio scrivere alla mail Studio@studio-mrg.it