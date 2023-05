T.T. Biella: Weekend con tornei nazionali e regionali

Domenica scorsa, sfatando, per una volta, la tipica nomea piemontese di “bogia nen!”, ben tre atleti del TT Biella, David Dabbicco, Fabio Cosseddu e Matteo Passaro, erano a Sesto Fiorentino, a gareggiare ad un torneo open nazionale, che ha visto una partecipazione veramente nutrita e qualificata. Le iscrizioni, per motivi organizzativi, erano contingentate a un massimo di 72 atleti/gara. In ben tre delle quattro in programma, la mannaia è scesa impietosa escludendo dalla competizione ben 55 potenziali concorrenti. Presenti atleti di 65 sodalizi sportivi provenienti da molte regioni italiane; praticamente mancavano all’appello solo le due isole, Sardegna e Sicilia.

Fabio Cosseddu e Matteo Passaro hanno gareggiato nella categoria over 600, mentre David Dabbicco, che le ultime classifiche vedono in 582sima posizione, nel torneo Assoluto.

Per quest’ultimo, ovviamente, gara durissima: perde le tre partite disputate contro l’emiliano Corniani e i toscani Ringressi e Tosatti. Contro quest’ultimo abbozza una rimonta, ma poi viene stoppato in bella (10/5/-5/-9/3).

Per gli altri due, già superare il primo ostacolo è un’impresa di non poco conto che, però, riesce al meglio a entrambi. Fabio Cosseddu, giocando in modo splendido, parte in terza posizione ed esce vincitore del proprio girone, superando due atleti che lo sopravanzano in classifica di diverse posizioni: prima Fabbri, atleta del Valdera, testa di serie del girone (-10/8/6/4), poi il portacolori di casa Masini (6/3/-6/10) e infine il mestrino del Bissuola Cipriano (8/5/6). Nel tabellone principale, purtroppo, Cosseddu è fermato subito da Bettazzi (Ciatt Prato) in tre set.

Si qualifica per la fase successiva anche Matteo Passaro, seconda testa di serie del girone, con le vittorie su Alifano (TT. Firenze) e su Lunardi (Sestese), e battuto dal più quotato Frosini (Pulcini Cascina). Nel tabellone a eliminazione diretta, ancora una vittoria sul bolognese Luparu, per poi fermarsi contro Sollitto (9/-7/6/11), futuro finalista.

A Torino invece, nella palestra di via Tempia, si è giocato, sabato e domenica un torneo libero regionale. Al via anche sette tesserati TT Biella, che hanno gareggiato nei tornei di 6^ e 5^ categoria.

Sabato, nella gara dei meno qualificati, tutti i tre portacolori del TT Biella passano alla fase successiva. Stefano Torrero, testa di serie numero uno, con le vittorie su Pop e Lavacca; Gabriele Carisio, battuto da Selvaggi, ma vincente su Veglio e Federico Arno, vincente sia con Esu sia con Haienko. Nella seconda fase, subito fuori Torrero, battuto da Tancau, dopo essere stato avanti di due set(-7/-3/8/8/5); molto bene, invece, Gabriele Carisio, che supera prima Edoardo Bartoli (3/-7/5/6) e poi Kovalenko, per fermarsi negli ottavi per mano di Austoni. Ottimo percorso anche per Federico Arno, che batte prima Bosso, poi i più quotati Dario Garberoglio e Neuteboom; il bravissimo atleta biellese si deve arrendere solo nei quarti, battuto dall’enjoyno Sabolo.

Domenica si è disputato il torneo 5^ categoria. Per Alaa Noureldin e Michele Motta la gara dura poco; entrambi sono fuori dal girone, battuti rispettivamente da Verdoja e Re e da Calosso e Zammarano (8/-8/-6/8/8). Superano invece il primo step sia Mattia Noureldin, con le due vittorie su Fiorito e Lepore, sia Lodovica Motta, che, in un girone molto equilibrato, passa “da prima”, battuta da Andrea Livizoru (10/8/-10/-2/7), ma vittoriosa su Messina (8/8/-11/5). Nel tabellone finale, per quest’ultima, ancora una vittoria su Sentina e poi la sconfitta in tre set per mano di Palazzo; un turno in più per Mattia Noureldin, che si impone a Caci e Ghigino (-5/7/-9/7/7), prima di essere a sua volta battuto, nei quarti, da Trono (9/2/-9/4), futuro vincitore della gara.