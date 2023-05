Pioggia di ori, argenti e gagliardetti di Campioni Regionali per Bi Roller

Si sono svolti sabato 6 maggio i Campionati Regionali Pista di pattinaggio corsa alla pista della Colletta di Torino che hanno portato brillanti risultati a ASD Bi Roller Pattinaggio Biella: 6 ori, 6 argenti e 3 gagliardetti di Campioni Regionali. Per la categoria dei più giovani, bravissima Matilde Granitzio, alla sua prima gara su pista parabolica, che ha corso molto bene il giro sprint e la 3000 mt a punti; ottima prestazione per Andrea Mazzola, in buona forma fisica, che ha conquistato l’argento sia nel giro che nella gara lunga. Bravissime le atlete della categoria Allievi F, Emma Valli e Camilla Siletti che hanno corso molto bene sia il giro sprint che la 5000 mt a punti.

Per la pari categoria maschile, Allievi M, due ori e due argenti per gli atleti Bi Roller che entrambi hanno conquistato il gagliardetto di Campione Regionale e si sono scambiati le posizioni sul podio: Annibale Sangiorgi ha ottenuto la 1° posizione nel giro sprint e la 2° posizione nella gara lunga 5000 mt a punti; Michele Rocchetti la 1° posizione nella gara lunga e 2° posizione nel giro sprint.

Il team maschile degli atleti delle categorie RA composto da Andrea Mazzola, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi ha vinto con abilità e tecnica la gara Americana. Per la categoria JF ottima performances per Dora Ferretto, 1° nella gara lunga 5000 mt punti, che ha conquistato il gagliardetto di Campionessa Regionale e 2° posto per Susanna Rocchetti che ha ottenuto anche il 2° posto nella gara sprint.

Assente perché ancora all’estero l’atleta di pari categoria Achille Sangiorgi che rientrerà in Italia per partecipare ai Campionati Italiani. Saverio Valli, categoria SM, ha disputato un’ottima gara lunga, 5000 mt a punti, tenendo fino alla fine e conquistando la partecipazione ai Campionati Italiani.

Con questa mezza giornata di gare dei Regionali si sono concluse le fasi di qualifica per i Campionati Italiani che inizieranno già da questa settimana: questo week end sarà la volta delle gare su Strada per le categorie JS a San Benedetto del Tronto e nell’ultimo week end di maggio sarà la volta degli atleti delle categorie RA a Terni. Seguiranno i Campionati Italiani Pista per le categorie JS che si svolgeranno a Pollenza ai primi di giugno e a fine luglio a Martinsicuro per le categorie RA. Come sempre Bi Roller ringrazia Acqua Lauretana e Sellmat che ci sostengono in ogni gara e trasferta.