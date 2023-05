La ritmica Pietro Micca a Candelo per il campionato individuale FOTO

Candelo, sabato 6 e domenica 7 maggio si disputa la seconda prova regionale del campionato individuale LD LE e la ritmica Pietro Micca è presente.

Pronte a gareggiare sabato nel livello LE quattro atlete: Ginevra Saviolo, Adanaia Arina, Garizio Angelica e Meirone Letizia, accompagnate dalla direttrice tecnica Marta Nicolo. Ginevra Saviolo (Allieva 2) apre le danze con il suo programma a corpo libero e cerchio. Buona la prova della ginnasta, che conferma i grandi miglioramenti e si veste di bronzo nell’all around e sale sul terzo gradino del podio. Adanaia Arina (Junior 1), l’atleta ucraina che si allena in casa Pietro Micca, presenta la sua tripletta: cerchio, palla e clavette.

Un programma difficile quello della giovane, qualche errore di troppo, ma in generale una gara soddisfacente, termina al decimo posto. Meirone Letizia ritorna sulla pedana del livello LE con cerchio, clavette e nastro. Tre ottime prove per Letizia, che, con grande determinazione, raggiunge il quarto posto e per pochi decimi sfiora il podio. Garizio Angelica gareggia contro le senior 2 e presente il suo programma a cerchio, palla e clavette.

La ginnasta commette qualche errore all’interno di esercizi ricchi ma complessi, termina la sua prova al sesto posto. Domenica scendono in campo, per la seconda prova del campionato individuale LD, le atlete Fenzi Vittoria, Arcuno Vittoria e Barbera Matilde insieme alla tecnica Elisabetta Rosso. Arcuno Vittoria e Fenzi Vittoria si scontrano con le junior 2 del Piemonte e della Valle d’Aosta: la Arcuno presenta clavette e nastro, mentre Vittoria Fenzi si cimenta alla fune e al cerchio. Una competizione che inizia bene per entrambe le ginnaste, qualche intoppo lungo la strada, ma in generale una buona gara. Terminano rispettivamente dodicesima e tredicesima. Barbera Matilde conclude per la sua società il weekend di gare, si presenta al corpo giudicante con cerchio e nastro. Inizia bene il suo programma al cerchio, un errore finale e, causa l’emozione, commette qualche errore anche all’esercizio con il nastro. Termina la sua gara diciannovesima.

“La nostra stagione sta volgendo al termine e tutte le ginnaste hanno saputo dimostrare il loro grande valore” commenta la tecnica Rosso Elisabetta “Noi e le atlete siamo soddisfatte, anche gli errori fanno parte del percorso sportivo di ognuna, direi comunque che la stagione sportiva ha dato buoni frutti. Al momento la prossima gara in programma per loro sarà il Nazionale di Rimini a fine giugno.”

Un ultimo impegno invece per la ginnasta Bocchino Francesca che parteciperà alla finale del Campionato francese in prestito al club Gymnique de Rillieux. Dopo una splendida prova a Lione, ritornerà sulle pedane estere del nord della Francia il 27 e 28 maggio. La ritmica Pietro Micca terminerà l’anno sportivo festeggiando con il consueto saggio il 7 giugno alle ore 20:00 presso il Pala Pajetta.