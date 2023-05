Bocce, en plein di Vallemosso Mossese a Campore

Finale con derby lo scorso 1 maggio a a Campore di Vallemosso nella selezione a coppie di categoria D a cui hanno partecipato 46 coppie con arbitro Ettore Levis.

In finale Mauro Didonè e Salvatore Mento di Vallemosso Mossese hanno sconfitto per 13-3 i compagni di maglia Stefano Lora Moretto e Alessandro Cerreia Fus. Terzo posto per Jolly Club Buronzo con Mirko Cortese e Mauro Leone, e per un’altra coppia Valle Mosso Mossese, Gianni Rainero e Massimo Vergano.

Sei giorni prima, il 25 aprile, alla Burcina, si è giocata la gara di selezione a terne di categoria D, con 40 formazioni in gara, arbitrata da Amedeo Monteferrario.

Vittoria della Valduggese Grignasco (Silvano Fonio, Giuseppe Fontanetto, Ernesto Dresti) che, in finale, ha superato 13-4 Piatto Sport (Luca Martin, Luciano Fino, Piero Lacognata). Terzi Ponderanese Circolo Italia (Carlo Arneri, Pier Mario Petretti, Renato Riva) e Trecate (Gianpiero Gorini, Mauro Marchetti, Silvano Petruccelli).