Biella Nuoto in evidenza con gli esordienti alla Coppa Parigi

Ottimi risultati per i piccoli esordienti “B” della società bianco-azzurra , impegnati a Torino in occasione della prima uscita agonistica del periodo estivo.

Sono saliti sui blocchi: Martinotti Ludovica impegnata nei 50 rana e 100 stile; Pezzo Cecilia 100 rana e 100 dorso; Piccolo Francesca 100 misti e 100 dorso; Buscaglia Pietro 100 stile 50 rana e Versace Samuele 50 rana e 50 dorso. Per tutti sensibili miglioramenti cronometrici e tecnici che hanno proiettato alcuni di loro nella parte alta della classifica .

Prossimo appuntamento del comitato piemontese per i piccoli esordienti della Biella Nuoto saranno i Campionati Regionali . Nella foto gli Esordienti “B” felici in un momento di fine gara in compagnia del loro allenatore.