Basket femminile, la BFB Under 17 perde alla fine ai supplementari

Alla fine tante lacrime e amarezza sulla panchina del Basket Femminile Biellese. Nella finale di Coppa Piemonte la spunta Fossano dopo un overtime. È stata una partita vietata ai deboli di cuore. Dopo un primo quarto equilibrato, nella seconda frazione si è vista la migliore Bfb della partita, con le ragazze di coach Riccini chiudere avanti di 15 punti.

Al ritorno dagli spogliatoi, nel terzo quarto, forse con la convinzione di aver già piazzato lo strappo decisivo, le biellesi lasciavano troppo spazio alle avversarie che piazzavano un parziale di 12 a 0 e rientravano in partita. Da lì in poi si giocava punto a punto. Nell'ultimo periodo sorpassi e controsorpassi fino al +2 Biella a 16 secondi dalla fine. A 10 secondi dalla sirena un dubbio fallo laniero mandava Fossano alla lunetta che, con freddezza, impattava il risultato è mandava la gara ai supplementari.

Con Habti, Rabbachin e Ceria fuori per cinque falli, in campo anche le ragazze più giovani ci mettevano il cuore. Per tre volte di fila il ferro respingeva le triple delle laniere e Fossano riusciva a prevalere 46 a 42. L'amarezza era tanta e nulla sono valsi i complimenti del pubblico che ha riempito all'inverosimile il Palasalesiani non smettendo mai di supportare le ragazze di casa, né quelli del sindaco di Biella Corradino durante la premiazione.

"Speravamo finisse in maniera diversa" commentano dalla dirigenza "ma bisogna sottolineare l'ottima prestazione odierna e di tutte la stagione di questo magnifico gruppo. Brava anche Fossano che ha saputo sfruttare la maggior fisicità a volte limite del regolamento. Peccato qualche gesto di maleducazione verso il pubblico da parte di qualche ragazza cuneese. Le sconfitte aiutano a crescere e questo gruppo saprà rifarsi. Tutti noi siamo orgogliosi di annoverare tra le fila della società queste ragazze".

La Bfb è già pronta a regalare al pubblico biellese nuove emozioni fra due settimane quando la squadra di Serie C proverà a portare a casa il titolo di campione nelle Final Four del 20 e 21 maggio.