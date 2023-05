Ronco, al via due nuovi corsi di Tornio Zen

Si riparte! Appena archiviati gli ultimi due corsi base eccoci a proporne altri due. Come sempre uno serale, il lunedì alle 21:00 e uno diurno il venerdì alle 9:30. A condurli saranno Valeria Tonella e Diana Callea, alla Scuola delle Terrecotte di Ronco Biellese.

Valeria ha già tenuto sette edizioni del corso Tornio Zen, dall’argilla al vaso nell’ultimo anno e confessa: “l’entusiasmo è sempre lo stesso, forse anche un pochino in più, visti i risultati raggiunti dagli allievi e la partecipazione sempre maggiore che il Laboratorio sta sperimentando, anche nelle serate libere” (* il martedì e il giovedì sera). Sempre più persone dimostrano grande interesse per le nostre iniziative. La serata dedicata realizzazione dei fischietti secondo la tradizione ronchese ha fatto il pieno, come pure le giornate dedicate al Raku, che abbiamo intenzione di replicare al più presto.

Ma a chi si chiede cosa lega la lavorazione dell’argilla al tornio e lo zen cosa rispondiamo? “Si può plasmare l’argilla con le mani per ottenere un oggetto oppure essere concentrati sul gesto e sperimentare quello che succede tra mani e argilla, e – se sappiamo ascoltare – nel nostro animo. Consapevolezza, quindi, o - forse meglio - presenza mentale, uno stato dello spirito che non ha tempo né luogo… E questa è la vera essenza dello Zen!”. Esattamente quello che si propone di far sperimentare ai partecipanti. Il corso si svolgerà il lunedì sera a partire dall’8 maggio, e il venerdì mattino alle 9:30 a partire dal 12 maggio per un totale di 4 incontri.

Per informazioni e iscrizioni contattare Valeria Tonella 335 6763767 (solo WhatsApp). L’iniziativa si svolge a Ronco presso La Scuola delle Terrecotte, in Via Roma 20 Seguite tutte le iniziative sulla pagina Facebook La Scuola delle Terrecotte.