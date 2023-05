Ristoratore Top: consulenti per avere più clienti nel tuo ristorante

Ristoratore Top è la soluzione per chi vuole migliorare il business del proprio ristorante e renderlo ancora più efficace. Di cosa si tratta? Un insieme di strategie, strumenti di marketing e tecniche per il settore della ristorazione che permettono di ottimizzare l’esperienza nel locale, acquisire clienti e fidelizzarli. Non a caso sono migliaia i ristoratori che ogni anno scelgono di partecipare agli eventi di Ristoratore Top con la certezza di fare la scelta giusta grazie a pacchetti formazione e servizi di consulenza. I titolari di ristoranti, pizzerie, bar e di qualsiasi attività nel campo della ristorazione infatti possono ottenere con questo metodo degli straordinari risultati.

Cos’è Ristoratore Top

Ristoratore Top è un progetto di enorme successo nato dalla mente di Lorenzo Ferrari che è CEO e fondatore del sistema, ma anche docente dei corsi e autore di alcuni libri fondamentali come Brucia il tuo menù, Spaccadvisor e diverse edizioni del fondamentale Rapporto Osservatorio Ristorazione. Lorenzo Ferrari inoltre è il co-fondatore di Plateform, organizza e dirige il Forum della Ristorazione e presiede l’Osservatorio Ristorazione.

A partire dal 2013 ha lavorato, sia indirettamente che direttamente, con migliaia di ristoratori sparsi in tutta Italia, aiutandoli sempre a migliorare i loro risultati e a raggiungere importanti obiettivi. Proprio per questo è stato citato come grande esperto di ristorazione da quotidiani nazionali e riviste come il Sole 24 Ore, Ansa, Corriere della Sera e Gambero Rosso. Lorenzo Ferrari, non a caso, è considerato fra i maggiori esperti nel settore del Marketing per la Ristorazione e Menu Engineering in Italia. Scrive infatti su La Madia Travelfood e su Ristorazione Italiana Magazine, rubriche importanti riguardanti il settore Food & Beverage.

Troviamo poi Giampaolo Monti, fondatore e direttore tecnico, ma anche co-fondatore di Ristoratore Top. Si tratta infatti dell’informatico del team e si differenzia per via del suo approccio altamente diretto e semplice. Organizza infatti gli aspetti amministrativi e tecnici di Ristoratore Top, inoltre è Head of Automation di tutte le numerose attività del team. Dopo aver lavorato per oltre vent’anni come libero professionista e imprenditore, attualmente ricopre il ruolo di Direttore Tecnico e Amministratore dell’azienda Ristoratore Top. Inotre è la mente dietro Plateform, nonché il presidente di questa interessante piattaforma di marketing all-in-one che è totalmente dedicata alla ristorazione e oggi conta oltre 1.400 installazioni nei ristoranti di tutta Italia.

Perché scegliere Ristoratore Top e come funziona

Ristoratore Top è efficace perché ha alle spalle grandissimi professionisti pronti a mettersi al servizio dei ristoratori e di chi possiede un locale. Con la consulenza check up, ad esempio, si analizza il locale e si individuano le varie problematiche e le priorità d’azione allo scopo di rilanciare al meglio l’attività e soprattutto di ottimizzare i risultati ottenuti.

Il sistema funziona perché prima di dare risposte si fanno tante…domande! La consulenza check up infatti permette di analizzare la specifica situazione e di comprendere quali sono le criticità principali, creando una vera e propria scaletta delle priorità per rendere il lavoro efficace e fluido. Dopo aver individuato i problemi infatti si potrà iniziare a operare al meglio, realizzando un percorso di rilancio. La novità infatti sta anche nel fatto che non esistono delle soluzioni generiche che sono uguali per tutti, bensì delle idee ad hoc che permettono di agire veramente in modo mirato. Questa fase è fondamentale per entrare davvero nel cuore dell’attività e per scoprirla nei suoi punti di forza e in quelli di debolezza. Per riuscire a crescere davvero e per dare finalmente sollievo al ristoratore che, al termine di questa fase, capirà di aver fatto la scelta giusta e avvertirà una grande sensazione di sollievo.