Vigliano, Sara Anchisi presenta la sua opera prima in dialogo con Adriano Leone

Nell'ambito del "Maggio dei libri" 2023, venerdì 12 maggio 2023, alle ore 17.00, la Biblioteca Comunale Aldo Sola di Vigliano presenta l'opera prima di Sara Anchisi, dal titolo "Una mente eccelsa. Piccolo omaggio a Amedeo Avogadro".

Interverrà l'autrice e condurrà l'incontro Adriano Leone, Presidente del Consiglio di Bibilioteca.Il professore Amedeo Avogadro in una pausa scolastica ritorna dagli zii alla villa Avogadro nel piccolo borgo di Quaregna. Qui si intrecciano diverse storie: quella degli Avogadro e del loro castello di Cerreto, quella dello scienziato Avogadro che formula l’ipotesi dello stato molecolare degli elementi gassosi e il Principio di Avogadro, quella delle brillanti cugine e della vicina, la Signora Matilde, coinvolte in un giallo domestico e poi ancora il bimbo che non riusciva a studiare e il suo cane Ambra. Personaggi (anche) anacronistici in un clima familiare, caloroso, rispettoso dove si fondono l’intelligenza, la curiosità del capire, l’amore e il rispetto verso l’altro. E poi un umile e modestissimo omaggio alla Scienza, alle donne e a un grande Amedeo Avogadro.

Sara Anchisi nasce a Novara il 25 febbraio 1971. Segue studi scientifici a Biella e si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino, facoltà di Novara. Consegue un Dottorato di Ricerca in Fisiologia Umana presso l’Università degli Studi di Milano lavorando al CNR di Milano e al Centre Médical Universitaire di Ginevra (Svizzera), a seguire consegue la Specialità in Anestesia e Rianimazione all’Università degli Studi di Torino. Ha frequentato a Torino il corso di divulgazione scientifica “Il rasoio di Occam”. Dal 2008 lavora come anestesista e rianimatrice presso l’Ospedale Civile di Ivrea (TO). Vive a Ronco Biellese. È sposata e ha quattro fantastici figli nati tra il 2000 e il 2008. Ha una mentalità logica e razionale nutrendo una grande curiosità per il sapere e il mondo che la circonda.Ama la natura, la montagna e la famiglia.“Una mente eccelsa” è il suo primo romanzo.