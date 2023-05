FestivaLungo Cultural Heritage, 30 anni di riflessioni sull’ebraismo nel libro di Emilio Jona

Trent’anni di riflessioni sull’ebraismo in cui Emilio Jona, avvocato, poeta, narratore, commediografo e saggista, esplora le sue radici e con esse l’identità ebraica, addentrandosi, tra l’altro, nelle ragioni dell’odio che ha circondato e circonda l’ebraismo. E’ dedicata all’ultimo libro di Emilio Jona, edito da Neri Pozza nella collana Colibrì, la prima serata del ciclo 2023 di FestivaLungo Cultural Heritage. Un calendario di appuntamenti culturali che avranno sede come sempre a Palazzo La Marmora e che sono organizzati dal Centro Studi Generazioni e Luoghi col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Jona ci guiderà alla scoperta del suo testo in dialogo con Sarah Kaminsky. Modera l’incontro Marco Cassisa, direttore artistico di FestivaLungo.