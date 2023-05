Al Biella Jazz Club suonano i Brothers in Jazz

Prosegue la stagione numero 57 del Biella Jazz Club con il concerto della band “Brothers in Jazz”, martedì 9 maggio alle ore 21,30, la formazione milanese composta da Monica Giuntoli alla voce, Marco Farello al pianoforte, Agostino Marino al contrabbasso e come special guest Valentino Finoli al sax.

I “BROTHERS IN JAZZ” nascono come gruppo dedicato agli spettacoli di intrattenimento ed eventi privati; il loro repertorio si è sempre fondato sull’interpretazione personale di brani tipici della tradizione jazzistica classica, gli “Standard”. La non consueta tipologia della formazione, voce, pianoforte e contrabbasso, senza la presenza di una batteria fissa, li porta ad eseguire, con successo di pubblico, un arrangiamento del brano di Giorgio Gaber “Non arrossire”, con sonorità che ricordano i tipici Jazz Club Newyorkesi.

Proprio dall’esecuzione di questo brano nasce l’idea del loro progetto discografico dal titolo: “il sole, no” (il primo giorno dell’inverno) - USR Ultra Sound Records, edito da Cobert s.a.s. Il lavoro comprende due brani originali, il primo scritto dal pianista Marco Farello che dà il titolo all’album e il secondo scritto dalla cantante Monica Giuntoli, dal titolo “Tutto cambia”. Completano il CD capolavori tratti dal repertorio della canzone Italiana d’autore, melodie indimenticabili che si arricchiscono di arrangiamenti dalle contaminazioni jazzistiche.

Il risultato è un progetto dal carattere elegante e raffinato, dove si possono recepire le emozioni dei Musicisti che scelgono di registrare in presa diretta per dare un tono “live” alla loro performance. L’esibizione al Biella Jazz Club sarà divisa in due parti, la prima con la presentazione dei brani del disco e la seconda con le personali interpretazioni di brani della tradizione Jazzistica Per martedì 16 è atteso il cantante Claudio Borroni accompagnato dalla sua band. I concerti del Biella Jazz Club sono finanziati dai bandi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella – Assessorato alla Cultura.