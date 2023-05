Lite in una rotonda a Gaglianico per una mancata precedenza, intervengono i Carabinieri

Lite ieri domenica 5 maggio per una mancata precedenza nella rotonda nei pressi dell'Obi a Gaglianico tra due automobilisti. La donna a fianco al un conducente di un'auto ha chiamato il 112 e il 118, in quanto a causa della brusca frenata del compagno alla guida imposta da una mancata precedenza, avrebbe riportato un forte dolore al petto causato dalla cintura di sicurezza.

Nel frattempo il compagno si è dato all'inseguimento dell'altro conducente che non ha rispettato le norme di circolazione, ed entrambi si sono fermati in piazza a Gaglianico per i chiarimenti del caso. A riportale la calma sono stati i Carabinieri e la donna è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.