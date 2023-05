Biella, la Polizia Penitenziaria ritrova e sequestra due cellulari

La Polizia Penitenziaria di Biella ritrova e sequestra due cellulari. A renderlo noto è il Presidente della Confederazione Sindacati Penitenziari (CON.SI.PE.) - Mimmo Nicotra - che dichiara che il cambio ai vertici della Casa Circondariale di Biella con un nuovo Direttore ed un nuovo Comandante del Reparto inizia a portare i suoi frutti.

Era necessario per la Polizia Penitenziaria biellese, prosegue Nicotra, questa inversione di rotta per riacquistare quella considerazione e quella consapevolezza che non era stata valorizzata. Siamo certi, conclude il leader di CON.SI.PE., che la professionalità dei Poliziotti Penitenziari del Reparto di Biella con dedizione e professionalità continueranno ad adempiere al mandato istituzionale, proprio di una Forza di Polizia dello stato.