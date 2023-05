Auto in panne, traffico rallentato in Superstrada

Traffico rallentato nella prima mattinata di oggi, 8 maggio, in Superstrada, poco dopo l'uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Biella. A causare le code, molto probabilmente un'auto in panne, ferma nella carreggiata di destra. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.