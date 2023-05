Tra Angeli in moto e FAND un protocollo d'intesa in aiuto ai diabetici in difficoltà

Il presidente dell'Associazione, Dr. Claudio Zaninetti, ha espresso grande soddisfazione per l'accordo con Angeli in Moto che ha definito "un polmone di volontari indispensabili per qualsiasi emergenza" poichè è notorio quanto sia difficile la ricerca di persone portate al volontariato.

Il referente di Angeli in moto, Augusto Gaudino, ha ricordato che si è già intervenuti in due occasioni per affiancare FAND e la farmacia dell'Ospedale di Biella in aiuto a diabetici in difficoltà.