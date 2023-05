Aci Biella: elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti

Si rende nota a tutti i Soci l’avvenuta presentazione, per quanto attiene ai Soci Ordinari, di n° 1 lista e per quanto attiene alle Tipologie Speciali di n° 1 lista, entrambe ammesse ad opera della Commissione ex art. 15 dell’apposito Regolamento dell’Ente.

Si rammenta che, come già reso noto a mezzo dell’avviso di convocazione datato 16 marzo 2023 e ritualmente pubblicato, le votazioni avranno luogo presso la Sede sociale, in Assemblea Ordinaria dei Soci, in I^ convocazione il giorno 02 luglio 2023 alle ore 07,00 ed in II^ convocazione il giorno 03 luglio 2023 alle ore 16,00 (riunione valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto).

L’unico seggio elettorale rimarrà aperto, dalle ore 16,00, per n° 4 (quattro) ore consecutive.