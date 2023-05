1º Biella Motor Day, gli organizzatori: "Successo ben oltre ogni aspettativa"

Un successo che è andato oltre ogni aspettativa quello ottenuto dal 1º Biella Motor Day, raduno dinamico per supercar e auto sportive organizzato domenica 7 maggio dalla scuderia Biella Motor Team in città.

Sono state una cinquantina le vetture – di assoluto valore – che hanno preso parte all’evento che puntava a coniugare la passione per il mondo dei motori con la scoperta degli angoli più belli del territorio biellese. Non sono mancati, tra gli iscritti, appassionati provenienti da fuori provincia e tre equipaggi svizzeri, a testimonianza del richiamo che Biella ed il Biellese – terra di motori – hanno tra coloro che amano le quattro ruote. Vari modelli Ferrari, compresa l’iconica Portofino, e le sportive di casa Porsche erano ovviamente presenti accanto ad una rara Mercedes SLR McLaren, ad altri esemplari della Casa della stella, ad una McLaren stradale,varie Aston Martin, Lamborghini ed Alfa Romeo 4C e 8C. Non mancavano modelli di un’altra azienda, molto amata, la BMW. I partecipanti si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto a Biella da dove è partita la prima tappa che ha portato le vetture a Bielmonte. In tarda mattinata il ritorno a Biella per un aperitivo prima della seconda tappa che, attraverso la Baraggia, è arrivata fino a Viverone dove si è svolto il pranzo. Nel pomeriggio l’arrivo finale a Biella. In piazza Vittorio Veneto le vetture sono state accolte da una vera e propria folla di appassionati e curiosi che non si sono persi l’occasione di vedere da vicino vetture esclusive e raffinate.

“Siamo molto contenti di questa prima edizione – è il commento di Claudio Bergo, presidente della scuderia Biella Motor Team – di Biella Motor Day. Sia della partecipazione delle vetture, il cui livello era estremamente qualificato, sia del pubblico che ha aspettato in piazza Vittorio Veneto l’arrivo delle macchine. Un pubblico eterogeneo, tra cui parecchi ragazzi giovani, che testimonia ancora una volta come a Biella sia forte la passione per i motori. In ultimo, a nome della scuderia vorrei ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a dare vita a questa manifestazione”.