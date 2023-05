Valdilana, sei cantieri per sistemare le aree colpite dal maltempo: ecco gli interventi

Sono sei i cantieri attivati a Valdilana per i lavori di sistemazione delle aree colpite dagli eventi meteorologici del 2019 e 2020.

Si tratta dei seguenti interventi: per la frana di frazione Vioglio sono a disposizione 80mila euro per il completamento dei lavori idraulici e la messa in sicurezza dell'area interessata da una frana nel corso dell’alluvione del 2019; per la località Prà Piano ecco 43mila e 500 euro a favore della sistemazione della strada comunale e dell’alveo del rio Sella; per la frana di frazione Ometre 68mila euro per ripristino della strada comunale Ometre-Trabucco; quasi 12mila euro per la pulizia dell’alveo del torrente Ponzone in frazione Polto, senza dimenticare i 36mila euro per pulizia alveo e taglio piante sui rii Scoldo, Viola, Bura e Tolera.

"Sono interventi per un totale di quasi 240mila euro richiesti dal comune di Valdilana e finanziati successivamente da fondi regionali per completare e sistemare situazioni provocate da danni alluvionali delle annualità 2019 e 2020 – spiega il sindaco Mario Carli – Inoltre, sono compresi rilevanti interventi di prevenzione, con pulizia alvei di rii e torrenti onde a mitigare il rischio collegato a fenomeni metereologici estremi. Alcuni cantieri sono già operativi, come per il Prà Piano e il Rio Scoldo; per gli altri l'inizio dei lavori è previsto entro il mese di maggio".