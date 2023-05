Scoprire il Biellese camminando: un successo il primo appuntamento a Biella

La Comunità̀ Europea dello Sport 2023 “Terra della Lana: Sport, Benessere, Salute, Moda” ha organizzato, in stretta collaborazione con il Comune di Biella, il Fondo Edo Tempia e ATL Biella e con il beneplacito dell’Asl di Biella-Prevenzione Piemonte, di Croce Rossa Biella e di Sport e Salute, una serie di camminate volte a far conoscere il territorio biellese avendo però un occhio di riguardo alla salute e al corretto stile di vita.

“Scoprire il Biellese camminando” è un calendario di eventi ideato da “Terra della Lana”, associazione che si pone l’obiettivo di valorizzare il ‘tessuto’ sportivo biellese, in tutte le sue sfaccettature, che vanta eccellenze in diversi campi e da sempre rileva diverse possibilità̀ di aggregazione, con un particolare indirizzo alla salute psico-fisica degli abitanti. Domenica si è svolto il primo trekking-cittadino in Biella, con partenza da piazza del Duomo e visite al Battistero, al Duomo e al Museo FILA. È seguita una camminata guidata di circa 5 km alla scoperta del Borgo del Piazzo per arrivare a visitare il museo ME\BO e si è conclusa con un aperitivo a base di prodotti di eccellenza del territorio preparati da Mosca 1916, Lauretana, Botalla, Menabrea, Naturalboom e dalla Pasticceria Massera, durante il quale alcuni specialisti hanno fornito consigli per una sana alimentazione e stili di vita corretti.

L’iniziativa non si fermerà alla città di Biella: “Terra della Lana cercherà di far scoprire e valorizzare alcuni angoli del Biellese meno noti – spiegano il presidente di Terra della Lana Claudio Corradino, la responsabile della Commissione Benessere Adriana Paduos e il coordinatore Roberto Carta Fornon -. Questi appuntamenti sono stati pensati per unire momenti culturali di vario genere, quali ad esempio la visita a un antico borgo oppure a un museo, ad attività fisica, vera e propria. Al termine di ogni uscita è previsto un momento enogastronomico in cui saranno degustati i prodotti tipici locali. Inoltre, alcuni medici specialisti interverranno sul tema della salute esplicitando quali sono le corrette pratiche da seguire”.