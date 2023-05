Rendicontazione fondi PNRR, in Prefettura a Biella la firma del protocollo d'intesa per la nascita del presidio, FOTO

Rendicontazione fondi PNRR, in Prefettura a Biella la firma del protocollo d'intesa per la nascita del presidio

Oggi, lunedì 8 maggio alle ore 11:00, nella sede della Prefettura, nelle sale dell’Ufficio Territoriale del Governo di Biella, si è tenuta la conferenza stampa utile ad agevolare la rendicontazione dei fondi, da parte dei comuni.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto, per la Provincia di Biella, ottanta milioni di euro ripartiti in tutti i settori di interesse. Apre l’incontro il Prefetto di Biella, Silvana D’Agostino che, a seguito dei saluti istituzionali, ha illustrato l’accordo con il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze): “A ottobre 2022, è stato stipulato il protocollo dei Presidi territoriali che, grazie al contributo della Ragioneria di Stato, ha permesso di facilitare e velocizzare la burocrazia progettuale del PNRR. Intendiamo sostenere i comuni e offrire un maggior controllo sui fondi europei in ambito di finanza. Il Presidio fornirà la possibilità di controllo sull’infiltrazione antimafia, anche al di sotto della quota dei 5 milioni.” Grazie all’utilizzo della piattaforma unica REGIS, si otterrà un controllo giuridico-formale e i comuni avranno la possibilità di rendicontare in autonomia, i progetti in corso. Il contrasto delle frodi, della criminalità organizzata e il supporto alle istituzioni, rappresentano l’obiettivo dell’accordo. “Dobbiamo schermare e proteggere i fondi dello Stato e dell’UE” continua la Dott.ssa D’Agostino.

Ecco di seguito i dati attuali delle progettualità provinciali biellesi, a carico della Prefettura:

Medie opere – 45 progetti in 29 comuni, circa 14 milioni di euro;

Piccole opere – 74 progetti, circa 23 milioni;

A Biella sono circa 18, i milioni stanziati per 13 progetti. Il totale di 56 milioni corrisponde alla panoramica parziale, da sottrare agli 80 di quella generale, ma di cui la Prefettura non dispone dell’autorità di controllo.

Il Direttore generale della Ragioneria di Stato, area Nord-Ovest, Michele Vitale, definisce il progetto come “Il più ambizioso Piano Marshall del dopoguerra, ma più in grande! Si tratta di un piano complesso che è penetrato in profondità nel tessuto istituzionale: come tale deve offrire la possibilità di facilitare le realtà più piccole e meno specializzate, offrendo tutto il necessario. La piattaforma REGIS supporterà l’autonomia per la compilazione dei bandi e grazie alle organizzazioni oggi presenti, saremo in grado di fornire il nostro sostegno”.

Il Vicepresidente Vicario ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Roberto Pella, appoggia la tesi di Vitale: “Sarà un’innovazione molto importante per i piccoli comuni, che si sono fatti carico di questa impresa, suffragheremo l’iniziativa con il nostro aiuto tecnico, anche grazie alla formazione mirata. Occorre rendere più attrattiva e competitiva la Pubblica Amministrazione, unificando le regole al fine di semplificare il processo”.

Ruggero Reggiardo, Direttore della Ragioneria di Biella e Vercelli, offre la sua esperienza sul territorio: “I nostri compiti si intrecciano, occorre cooperare. In operazioni di questo tipo non si può trascurare la comunicazione in itinere, per offrire il miglior supporto, dovremo mantenere saldi i valori dell’iniziativa”.

Anche il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, offre la sua visione al fine di garantire un sostegno duraturo: “Le criticità sono pregresse, presenti e future, occorre offrire continuità. Lo sviluppo delle infrastrutture è un cambiamento positivo, ma in futuro non tutti saranno in grado di mantenerle, si dovrà pensare a delle alternative sostenibili.” Il Presidente conclude: “Accolgo con molta positività la finestra di comunicazione che si sta creando, forte è il miglioramento!