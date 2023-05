Mongrando ricorda la guardia giurata Rinaldo Antonino a 42 anni dall'uccisione per mano del terrorismo FOTO

“Come tutti gli anni, Mongrando ha il dovere di ricordare Rinaldo Antonino e di conservarne la memoria. La giornata del 9 maggio serve a impedire che il terrorismo venga dimenticato e rimosso. Lo dobbiamo a tutte le vittime e ai loro familiari”. A parlare il sindaco di Mongrando Antonio Filone nel corso della commemorazione della guardia giurata barbaramente uccisa il 15 maggio 1981, davanti alla filiale della Banca Sella del paese.

Alla cerimonia, svoltasi stamattina, 8 maggio, erano presenti, oltre alle autorità civili e militari, anche il vicepresidente del Gruppo Sella Sebastiano Sella e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. La manifestazione ha visto la deposizione della corona presso la targa celebrativa, alla presenza della vedova Adriana e della figlia Mara, oltre agli interventi dei rappresentanti delle istituzioni.

“È la giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi – sottolinea Filoni - Un periodo buio della nostra Repubblica che, tra il 1969 e il 1987, ha avuto oltre 1081 feriti e 419 morti. Una ricorrenza nata per conservare, rinnovare e costruire una memoria stroica condivisa, in grado di ricordare i crimini commessi dai terroristi e il loro progetto eversivo contro la democrazia. Anche il nostro Biellese non è stato risparmiato dalla violenza dei terroristi. A cadere uomini delle forze dell'ordine, politici, magistrati, cittadini. Oggi quel terribile periodo è finito. Oggi dobbiamo conservare la memoria e tramandarla ai giovani per non dimenticare, soprattutto le vittime”.

Commossa la consigliera provinciale, nonché assessore del comune di Mongrando, Luisa Nasso che ha letto un messaggio del deputato di Sinistra Italiana Marco Grimaldi: “Ricordiamo un lavoratore, un giovane uomo, un uomo innocente, vittima di un'aggressione brutale. Lo ricordiamo desiderando una stagione politica nuova, dove ci sia spazio per il cambiamento ma con nessun centimetro ceduto alla violenza e alla morte”. Parole di vicinanza anche quelle pronunciate dal vicepresidente Sebastiano Sella: “Rinnoviamo la nostra vicinanza alla famiglia, insieme alle altre vittime cadute nel nostro territorio in una stagione contrassegnata dalla violenza. Ricordare è fondamentale, specialmente per non ripetere gli stessi errori del passato e impegnarsi costantemente nella conservazione della memoria e nella cultura della convivenza pacifica”.

Infine, a margine della cerimonia, il sottosegretario Delmastro ha così dichiarato agli organi di stampa: “Questa è la giornata delle vittime del terrorismo, ho fatto non retoricamente il mio dovere difendendo il 41 bis, il carcere duro, che è lo strumento con cui si fronteggia il terrorismo. Il terrorista Cospito è uno di quelli che quando ancora poteva trasmettere messaggi all'esterno diceva: aggredite non le strutture dello Stato ma le persone dello Stato. Esattamente ciò che ricordiamo oggi in tutta Italia. Sono felice di ricordare le vittime del terrorismo non in maniera retorica ma in maniera seria difendendo il 41 bis dal terrorista Cospito”.