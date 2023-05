Comunità di Biella in processione al Santuario di Oropa con la Santa Messa del vescovo Roberto Farinella. Presenti le autorità e le istituzioni cittadine.

“Voglio condividere con voi questo sguardo di amore e di compassione per la nostra Città, conosciuta per le sue tradizioni di fede e di devozione, per le grandi opportunità di ricchezze umane di lavoro e di spirito di impresa, per il suo coraggio: occorre tornare ad avere fiducia e guardare con speranza nel futuro – spiega nella sua omelia Monsignor Farinella - E questo sguardo lo rivolgiamo non solo alla nostra città, ma anche a tutto il nostro Paese, e all’Europa: antico continente che è stato la culla della civiltà cristiana, pieno di chiese e di santuari, ricco di storia sacra e di santità che perdendo le sue radici e la sua memoria si è ripiegato su se stesso, rischiando di perdere ogni contatto con la vita concreta, quasi che sia saggio e costruttivo accogliere il monito che già rivolgeva Papa Francesco in visita al Parlamento europeo il 25 novembre 2014: 'Un’Europa che non è più capace di aprirsi alla dimensione trascendente della vita è un’Europa che lentamente rischia di perdere la propria anima e anche quello “spirito umanistico” che pure ama e difende' ”.

Parole importanti anche dal rettore Michele Berchi: “Sono convinto che questa sia l’occasione, in questo luogo, oso dire il più sacro del Biellese, per augurarci che da qui si attinga la determinazione e la forza di reagire alla guerra, ad ogni guerra, seminando la pace. E’ più facile di quanto pensiamo se diventa responsabilità di ciascuno e, soprattutto, nessuno di noi può sentirsi esonerato da tale responsabilità, anzi oso credere che la Madonna non solo conti su ciascuno di noi, ma anche che il ruolo e la responsabilità che ciascuno ricopre, gli sia stato proprio assegnato per questo scopo”.