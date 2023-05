Biella, a Palazzo Gromo Losa il Digital Summit

Dopo il successo della prima edizione, torna il Biella Digital Summit, il convegno organizzato dall'Unione Industriale Biellese con l'obiettivo di diffondere la cultura della digitalizzazione valorizzando in particolare le opportunità e l’impatto che può generare in azienda.

L'evento in presenza, in programma mercoledì 10 maggio dalle 14.30 a Palazzo Gromo Losa, è il culmine del ciclo di webinar Biella Digital Focus, un percorso che negli ultimi mesi ha accompagnato i partecipanti verso il Summit con approfondimenti e confronti su temi quali: l'ecommerce B2B, il valore strategico del CRM, la corporate digital transformation, l'umanesimo digitale, la dematerializzazione dei processi aziendali.

Il Biella Digital Summit vedrà la partecipazione di importanti relatori che potranno raccontare il loro punto di vista a la loro esperienza. Si conferma l'impostazione della prima edizione: gli argomenti saranno trattati in due talk su temi specifici, a cui parteciperanno imprenditori di start up innovative, manager di grandi realtà, rappresentanti di studi legali specializzati. Gli argomenti al centro di questa seconda edizione del Biella Digital Summit sono l'intelligenza artificiale e le possibili applicazioni in azienda; i big data e come gestire i dati in azienda.

I lavori del summit saranno conclusi da una tavola rotonda a cui parteciperanno il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e vice presidente alla Digitalizzazione Uib, Christian Zegna, e il presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici Uib, Michele Tolu.

A moderare l'incontro sarà Andrea Marangione, vice presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che ha progettato ed avviato il programma “TALENTIS- GI start up program” dedicato alle startup italiane costituite da meno di 5 anni.

"I momenti di approfondimento dedicati ai temi della digitalizzazione sono occasioni preziose per ogni impresa - spiega Christian Zegna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Uib e vice presidente con delega alla Digitalizzazione - per diversi motivi. In primo luogo rappresentano un'opportunità per conoscere le tendenze in atto, che stanno incidendo in modo trasversale su ogni settore o ogni ambito, da quello aziendale a quello privato. In secondo luogo possono essere uno spunto sia per i neofiti, che possono trovare la spinta giusta per puntare sulla digitalizzazione, sia per i più esperti, che possono scoprire nuovi ambiti di miglioramento. Infine, giornate come il Biella Digital Summit creano momenti di networking e dialogo fra imprenditori ed esperti, generando così valore aggiunto per tutti i partecipanti".

Michele Tolu, presidente della Sezione Servizi Tecnologici e Innovativi Uib, aggiunge: "Possiamo contare su un ottimo punto di riferimento per sviluppare al meglio la digitalizzazione, nelle sue diverse accezioni: oltre all'Uib, che può dare un supporto prezioso dal punto di vista più generale, sono molte le aziende presenti che possono offrire gli strumenti giusti per supportare la trasformazione digitale delle imprese".

Il programma

Apertura dei lavori - Pier Francesco Corcione, Direttore Unione Industriale Biellese

TALK - Intelligenza artificiale e possibili applicazioni in azienda

Renato De Marco - Partnerships & Business Development Manager di Vedrai

Riccardo Mercanti - Head of Special Projects di Big Profiles

Francesca La Rocca Sena, Elisabetta Berti Arnoaldi - Partner dello Studio Legale Sena & Partners

TALK - I big data: come gestire i dati in azienda

Carlo Nordio - Sales Manager di Aruba Business

Luca Manara - CEO & Co-founder di Unguess

Niccolò Ferretti - Partner Studio Legale Nunziante Magrone

Francesca La Rocca Sena, Elisabetta Berti Arnoaldi - Partner dello Studio Legale Sena & Partners

TAVOLA ROTONDA - Sintesi e conclusione lavori

Marco Gay - Presidente Confindustria Piemonte

Christian Zegna - Presidente Gruppo Giovani Imprenditori e Vice Presidente alla Digitalizzazione di Unione Industriale Biellese

Michele Tolu - Presidente Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Unione Industriale Biellese

La partecipazione al Biella Digital Summit è gratuita, previa registrazione al seguente link

https://docs.google.com/forms/d/1gw-O8WAcIgi0uuhWuj0o5a9unH9IKF0AZfM0lVVd4NU/viewform?edit_requested=true