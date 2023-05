A Palazzo Oropa il rappresentante di Taiwan, Delmastro: “Biella pronta a collaborare, sì ad investimenti”

Alla presenza del sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, dell’onorevole Emanuele Pozzolo e dell’assessore regionale Elena Chiorino, il sindaco Claudio Corradino ha ricevuto nella Sala Consigliare di Palazzo Oropa Vincent Y.C. Tsai, rappresentante dell'entità territoriale di Taiwan. Nell’occasione il primo cittadino di Biella ha consegnato al diplomatico una menzione di riconoscimento, quale attestato di stima e riconoscenza per l’impegno del suo Paese nel rilanciare ideali cari a tutti noi, quali: democrazia, libertà, stato di diritto, rispetto delle regole internazionali e dei diritti umani.

“Sono da tempo amico di Taiwan, di cui apprezzo il rispetto della libertà, del libero mercato e dei diritti umani – dice il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Delmastro -. L’Italia in Europa sta impostando una politica di investimenti internazionali. In campo energetico crediamo di poter vincere la battaglia insieme a Taiwan, leader nel campo dei semi conduttori, dei chip e microchip. Il Governo Meloni sta puntando sul rapporto con Taiwan e penso che il Piemonte e Biella siano pronti a collaborare perché hanno la possibilità di offrire un territorio a vocazione industriale e una classe politica che, a partire dal livello nazionale, per arrivare fino a quello cittadino, è propenso ad investimenti con nazioni libere”.