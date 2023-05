Pralungo, lavori sulla strada per Sant'Eurosia: il sindaco fa chiarezza

Sono iniziati da una settimana i lavori per il ripristino della frana di via Matteotti lungo la strada che conduce alla frazione di Sant'Eurosia causata dagli eventi alluvionali del 2020.

“Già dal primo sopralluogo si era capito che il danno era molto ingente ed avrebbe richiesto non solo un normale ripristino ma un intervento strutturale di una certa portata – spiega il sindaco Raffaella Molino - Ciò ha inevitabilmente richiesto la chiusura della strada non solo per agevolare i lavori ma proprio perché le opere in atto hanno ridotto la carreggiata al punto da non poter permettere nessun tipo di transito neppure a cantiere chiuso. Gli abitanti di Sant'Eurosia per raggiungere il capoluogo o altre destinazioni sono obbligati a transitare dalla strada per la frazione Valle o per le Bazzerre”.

E aggiunge: “Sono strade strette e tortuose, occorre percorrerle con bassa velocità e prudenza. Dovendovi transitare anche io tutti i giorni, ho potuto constatare che gli automobilisti prestano attenzione e si è collaborativi nei punti più stretti".

Il termine dei lavori è previsto per il 27 maggio. “Se sarà possibile – conclude il primo cittadino - in accordo con il responsabile per la sicurezza del cantiere vedremo se si potrà valutare quantomeno un senso alternato, ma per il momento è del tutto evidente che non ci sono le condizioni”.