Rally & Co, grande risultato per la famiglia Anziliero FOTO

Terzo appuntamento di campionato italiano rally autostoriche in terra siciliana per la Targa Florio historic e la famiglia Anziliero porta a casa un risultato di rilievo per la scuderia Rally & co.

Primi di classe 2000 nonché 9° assoluti e quarti nel secondo raggruppamento papà Walter navigato dalla figlia Alyssa hanno affrontato per la prima volta la gara isolana considerata da sempre molto dura e di difficile interpretazione.

"Una gara con un fascino incredibile e con un pubblico d'altri tempi-dice Walter-su strade molto veloci a cui noi non siamo troppo abituati, il risultato risultato per noi è ampiamente soddisfacente anche se potevamo essere una posizione avanti visto che per un mio errore di valutazione non abbiamo montato i fari supplementari, rivelatisi fondamentali sull'ultima prova speciale disputata con ritardo ".

Felicissima sul palco anche Alyssa che dice "un sogno essere qui a fianco di papà con mamma nostra prima tifosa... Una gara bellissima su strade famose, un esperienza veramente indimenticabile ".

Ritiro per l'altro equipaggio della scuderia biellese composto da Alessandro Bottazzi e Ilaria Magnani per problemi alla trasmissione sulla quarta Ps mentre stavano risalendo la classifica ed erano in 15° posizione assoluta. Prossima gara di campionato il 18° rally campagnolo in programma il 4 giugno nel paese di Isola Vicentina.