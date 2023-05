Pietro Micca, buone prove per i runners biellesi alla Cinisello Balsamo Festival Ultra FOTO

Una folta delegazione di ultra maratoneti Pietro Micca della sezione Podismo Biella Running e un altro bel numero di runner biellesi ha partecipato nel weekend del 29/30 aprile a Cinisello Balsamo Festival Ultra, una della manifestazioni Fidal/Iuta più prestigiose inserite nel calendario nazionale.

Quattro le prove previste sul circuito di 1400 metri da ripetere quante più volte possibile: 6 ore, 12 ore, 24 ore e una prova non a tempo ma sulla distanza dei 100km. Splendido contesto e ottima gara organizzata da Impossible Target, una delle società di riferimento nel mondo delle lunghe distanze, con il grande ultra maratoneta Simone Leo in cabina di regia. Pioggia di podi nelle varie categorie Fidal previste, con Giuliano Pavan e Silvana Simoni (Bergamo Stars) sulle 12h e per atlete targate Pietro Micca Biella Running con Elisabetta Paraluppi, Valeria Casati, Elisa Fornasier e Gloria Giardino tutte sulla gara delle 6h.

L'exploit più grande è arrivato sulla stessa prova grazie a Mirella Monticciolo, che grazie ad una condotta di gara pressoché perfetta e regolare è andata a recuperare posizioni su posizioni fino ad arrivare ad ottenere un prestigioso secondo posto assoluto, andando a completare una distanza superiore ai 62km. Sicuramente il risultato più importante nella carriera di questa ragazza che negli ultimi 2 anni ha fatto un salto di qualità importante.

"Un risultato, quello di Mirella, che può essere uno stimolo per molti runner, segno che con impegno e dedizione si possono raggiungere grandi risultati, pur non stravolgendo le proprie vite", queste le dichiarazioni del suo allenatore Paolo Vialardi (ndr Mirella Monticciolo lavora tutte le notti, conciliando un lavoro molto impegnativo e la sua passione per la corsa).

Nella medesima gara al maschile, anche qui un prezioso secondo posto assoluto, con oltre 72km per Fabrizio Lavezzato, atleta in forza all'Atletica Novese, ma biellese d'adozione in quanto spesso si allena sulle strade biellesi seguito da Paolo Vialardi e già vincitore nel mese di marzo della 50km di BIULTRA6.23.