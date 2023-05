Calcio, sfuma il sogno Serie D per la Biellese: Gaglianico centra la Prima Categoria VIDEO

Calcio, sfuma il sogno Serie D per la Biellese: Gaglianico centra la Prima Categoria (servizio di Alessandro Bozzonetti)

Sfuma il sogno Serie D per la Biellese. Nonostante il rotondo successo per 3 a 1 con il Città di Cossato, i lanieri chiudono al secondo posto nel girone di Eccellenza, complice il poker esterno della capolista Ticino sul campo di Venaria.

In Promozione, cadono Vigliano e Ceversama mentre la Fulgor Valdengo ne rifila 3 all'Omegna. Rocambolesco 6 a 5 tra Chiavazzese e Arona, con i biellesi premiati con i tre punti. In Prima Categoria, il Ponderano arriva terzo al fotofinish, con 53 punti all'attivo. Sorride la Valle Cervo Andorno, uscita col massimo della posta in palio dal fortino di Roasio. Resta a mani vuote Valdilana Biogliese, sconfitta davanti al proprio pubblico dalla Virtus Vercelli.

Infine, in Seconda, il Gaglianico centra la Promozione superando 2 a 0 il Pollone. Ko per Valle Elvo e Torri Biellesi: quest'ultime battute da La Cervo.